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Полиция США жалуется на ложные вызовы с гаджетов Apple

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ron T. Ennis
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Полиция США получила более 1,6 тыс. ложных экстренных вызовов с октября 2017 года. Все они были сделаны с iPhone и прочей техники Apple. Об этом сообщает телерадиокомпания CBS.

Такую статистику привели полицейские города Элк-Гров (штат Калифорния. За один день экстренные службы получают около 20 ложных вызовов. Все они поступают из местного сервисного центра Apple. Как правило, в ответ операторы слышат молчание либо разговоры специалистов по ремонту техники.

«Это особенно мешает работе, когда происходят чрезвычайные ситуации, и диспетчеру приходится удерживать входящий звонок, чтобы разобраться с ложным», –– пояснил диспетчер полиции Джейми Хадсон.

С января правоохранители округа Саркаменто уже получили 47 ложных вызовов.

Компания Apple уже оповещена об инцидентах и работает над устранением неполадок. При этом неизвестно, с каких именно гаджетов совершаются вызовы.

Ранее пользователи iPhone жаловались на отсутствие Пасхи в календаре гаджета. Многие владельцы аудиоколонки HomePod от Apple заметили, что техника оставляет следы на мебели и деревянных поверхностях.

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