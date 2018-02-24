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Правительство РФ дополнило перечень федеральных автодорог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России дополнило список федеральных автомобильных дорог. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Теперь в перечень включена трасса Краснодар –– Славянск-на-Кубани –– Темрюк –– автомобильная дорога А-290 Новороссийск –– Керчь.

«Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Краснодар –– Славянск-на-Кубани –– Темрюк –– автомобильная дорога А-290 Новороссийск –– Керчь включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения», –– сказано в документе.

Отмечается, что это необходимо для обеспечения автомобильного подхода к строящемуся транспортному переходу через Керченский пролив по кратчайшему расстоянию. Также это будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети.

«Включение автомобильной дороги в перечень и последующая ее передача в федеральную собственность позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учетом реконструкции имеющихся «узких мест», –– говорится в документе.

Данная трасса протяженностью 151,712 км связывает между собой автомобильные дороги федерального значения, обеспечивает выход на станции Северо-Кавказской железной дороги и порты Черного и Азовского морей.

5 февраля стало известно, что строители Крымского моста начали сооружать железнодорожные пролеты над акваторией Керченского пролива на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Автодорожные опоры были возведены в октябре 2017 года.

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