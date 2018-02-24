Интернет-пользователи жалуются на «зацикленную» гифку с побережьем

«Зацикленная» гифка в виде приближающегося морского побережья взорвала интернет. Автор изображения — польский художник Феликс Кончаковски, у которого много подобных работ.

Гифка вошла в топ Reddit и собрала огромное количество просмотров и комментариев.

By the visual artist Konczakowski, a bit of coastal geography. pic.twitter.com/tO8CRBpNm2 — KHCA Geography (@khcageogfacts) 20 февраля 2018 г.

Посетители портала, в частности, жалуются, что их тошнит от картинки и ломит голову. Некоторые высказали предположение, что именно такие ощущения вызывает безумие.

«Ни одна гифка не действовала на меня так, как эта. У меня определенно скрутило желудок», — написал один из комментаторов.

«Гифка, пожалуйста, прекрати, ты вызываешь у меня головокружение», — добавил другой.

Третьи высказали разочарование тем, что цикл гифки не закончился на пляже, полном обнаженных людей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что обладательницы внушительных носов запустили новый флешмоб. Акцию запустила британская журналистка Радхика Сангхани.