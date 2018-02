Интернет-пользователи жалуются на «зацикленную» гифку с побережьем

«Зацикленная» гифка в виде приближающегося морского побережья взорвала интернет. Автор изображения — польский художник Феликс Кончаковски, у которого много подобных работ.

Гифка вошла в топ Reddit и собрала огромное количество просмотров и комментариев.

By the visual artist Konczakowski, a bit of coastal geography. pic.twitter.com/tO8CRBpNm2