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При пожаре в Якутске погибли женщина и ребенок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожар произошел днем в субботу, 24 февраля, в Якутске, в огне погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возгорание возникло в двухэтажном частном доме, в ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела женщины и ребенка, говорится в сообщении.

«По предварительным данным, при пожаре в Якутске погибли мать с ребенком, проводится проверка», –– рассказали агентству. Пожар повредил домовладение по всей площади и гараж. Предварительной причиной трагедии названо короткое замыкание в гараже.

Накануне ребенок и мужчина стали жертвами пожара в частном доме в Смоленске. В четверг ребенок погиб во время пожара в частном доме в Башкирии.

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