При пожаре в Якутске погибли женщина и ребенок

Пожар произошел днем в субботу, 24 февраля, в Якутске, в огне погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возгорание возникло в двухэтажном частном доме, в ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела женщины и ребенка, говорится в сообщении.

«По предварительным данным, при пожаре в Якутске погибли мать с ребенком, проводится проверка», –– рассказали агентству. Пожар повредил домовладение по всей площади и гараж. Предварительной причиной трагедии названо короткое замыкание в гараже.

Накануне ребенок и мужчина стали жертвами пожара в частном доме в Смоленске. В четверг ребенок погиб во время пожара в частном доме в Башкирии.