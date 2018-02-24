Комитет защиты журналистов призвал найти причастных к поджогу «Четвертой власти»

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призвал власти Украины найти организаторов поджога редакции ровенского издания «Четвертая власть». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правозащитной организации.

«Мы призываем украинские власти незамедлительно задержать людей, ответственных за поджог «Четвертой власти», и тех, кто несет ответственность за имевшую место ранее атаку на сервер интернет-сайта», — сообщила координатор комитета в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова.

Он отметила, что в качестве мотива преступников необходимо рассматривать журналистскую деятельность издания, поскольку оно публиковало материалы о коррупции.

Пожар в здании редакции произошел вечером 22 февраля. Офис серьезно пострадал.