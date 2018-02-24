Снег и до минус 12 градусов ожидается днем в Москве в субботу

Синоптики прогнозируют в Москве в субботу, 24 февраля, небольшой снег, днем ожидается температура от минус 12 до минус 10 градусов. В Подмосковье днем столбики термометров могут показать минус 14 градусов.

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра, ветер будет дуть северный, со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление в течение дня составит около 758 мм рт. ст. В ночь на 25 февраля похолодает до минус 20 градусов. Ранее сообщалось, что новые морозные рекорды ожидают Москву. Аномально низкие температуры продержатся в Центральной России до конца февраля.