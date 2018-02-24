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Бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б»

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Бобслеистка из России Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б», заявила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова. Об этом пишет RT.

Спортсменка заняла в соревнованиях экипажей бобов-двоек на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 12 место.

«Сергеева отказалась от вскрытия пробы «Б», — цитирует Макарову ТАСС.

Бобслеистка уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.

18 февраля стало известно, что в допинг-пробе «А» Сергеевой» было обнаружено запрещенное вещество.

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