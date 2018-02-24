Суд США приостановил строительство нефтепровода по иску экологов

Федеральный суд американского штата Луизианы временно приостановил работы по строительству нефтепровода Bayou Bridge компанией Energy Transfer Partners из-за протестов экологов. Об этом сообщил портал Advoсate.

Как пишет «РИА Новости», согласно решению суда, работы по возведению объекта должны быть прекращены до рассмотрения дела по существу. Строительство нефтепровода ведется с начала января. Судья пояснил свое решение необходимости предотвратить «возможный непоправимый вред».

В начале текущего года представители некоммерческой организации Earthjustice, специализирующейся на вопросе защиты окружающей среды, потребовала остановить реализацию проекта. По их словам, разрешение на строительство нефтепровода инженерный корпус армии США выдал без должных оснований. Экологи утверждают, что нефтепровод может нанести ущерб крупнейшему водоболотному комплексу страны — бассейну Атчафалайа.

В декабре экологи Earthjustice подали иск в суд на решение президента США Дональда Трампа сократить площадь двух крупных заповедников.