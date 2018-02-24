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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в субботу, 24 февраля, у побережья Японии. По данным сейсмологов, землетрясение произошло у восточного берега остроа Хонсю, сообщает ТАСС, ссылаясь на Геологическую службу США.

Эпицентр располагался в 87,9 км к юго-востоку от города Фукусима, очаг землетрясения залегал на глубине 34,6 км. Данных о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее стало известно, что на японском острове Кюсю установлена запретная зона радиусом в 1 км вокруг кратера вулкана Иодзан в связи с возможным его извержением.

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