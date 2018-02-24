Федерация биатлона США объявила бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

Федерация биатлона США объявила о решении бойкотировать российский этап Кубка мира сезона-2017/18, который должен пройти в Тюмени. Об этом пишет портал insidethegames.

Как указано в распространенном заявлении спортивной организации, американская федерация биатлона считает неприемлемым решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести соревнование в России.

«В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы по доброй воле заявляем, что не сможем принять участие (в соревнованиям — Прим. ред.)», — указано в документе.

Комментируя решение США отказаться от участия в соревнованиях на территории России, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что с помощью бойкотов редко можно чего-то добиться.

Финальный этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.