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Федерация биатлона США объявила бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

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Федерация биатлона США объявила о решении бойкотировать российский этап Кубка мира сезона-2017/18, который должен пройти в Тюмени. Об этом пишет портал insidethegames.

Как указано в распространенном заявлении спортивной организации, американская федерация биатлона считает неприемлемым решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести соревнование в России.

«В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы по доброй воле заявляем, что не сможем принять участие (в соревнованиям — Прим. ред.)», — указано в документе.

Комментируя решение США отказаться от участия в соревнованиях на территории России, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что с помощью бойкотов редко можно чего-то добиться.

Финальный этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

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