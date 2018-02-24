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Предупреждавшая ФБР о нападении на школу была уверена в намерениях стрелка

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Фото: REUTERS/Mike Stocker
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Женщина, звонившая в ФБР США и рассказавшая об угрозе для общества со стороны Николаса Круза, утроившего бойню в школе во Флориде была уверена, что он совершит преступление. В СМИ попала стенограмма ее беседы с оператором, ТАСС передает, что ее публикует газета New York Times.

Дама позвонила в ФБР 5 января, она в течение 13 минут рассказывала оператору, что состояние Круза вызывает серьезное беспокойство. Звонившая, имя которой не приводится, заявила, что 19-летний молодой человек соответствует уровню развития 14-летнему подростку. Круз высказывал желание совершать убийства и скупает огнестрельное оружие, рассказала она.

У Круза есть несколько страниц в социальных сетях, где он признается, что хочет совершить убийства, отметила женщина. Однако все убеждения не оказали воздействия на полицию и ФБР.

Ранее стало известно, что стрелок из Флориды за последний год купил целый арсенал оружия. Жертвами стрельбы 14 февраля в школе стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины М был задержан в день атаки.

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