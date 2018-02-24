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Уголовное дело возбуждено из-за наезда машины на группу людей в Новосибирске

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Фото: РЕН ТВ
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По факту наезда автомобиля на группу людей во время праздничного салюта в Новосибирске возбуждено дело, как рассказали в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено не полицейскими.

«Уголовное дело возбуждено другим ведомством», – приводит ТАСС сообщение регионального управления полиции.

Дело возбуждено Военным следственным управлением по Новосибирскому гарнизону. ЧП произошло около 21:00, Honda CRV протаранила толпу прохожих на тротуаре на въезде на Октябрьский мост через реку Обь. Погибли женщина и ее трехлетний ребенок, пострадали муж женщины и ее брат, рассказали в ГИБДД. В Сети появилось первое видео с места наезда автомобиля на пешеходов в Новосибирске.

Люди собрались, чтобы посмотреть праздничный салют, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

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