Прямой эфир

Станцию «Деловой центр» метро Москвы закроют до запуска участка БКЛ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Станция Солнцевской линии Московского метрополитена «Деловой центр» будет временно закрыта с 24 февраля в связи с работами по присоединению строящегося участка Большой Кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Во время работ по интеграции БКЛ в действующую сеть метро — 24 и 25 февраля — поезда Солнцевской линии поедут от «Раменок» до «Парка Победы», после чего проследуют до станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии», — говорится в сообщении метрополитена.

Таким образом пассажиры метрополитена смогут проехать от станции «Раменки» до «Партизанской» без пересадок. При обратном движении поездов от станции «Партизанская» их конечная точка маршрута («Раменки» или «Пятницкое шоссе») будет указана на информационном табло головного вагона.

С 26 февраля поезда на Солнцевской линии будут курсировать по маршруту «Раменки»–«Парк Победы» и обратно.

Ранее портал iz.ru писал, что первый участок Большой кольцевой линии будет запущен в марте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Метро Москвы работает в усиленном режиме из-за непогоды
В Санкт-Петербурге появится кольцевая линия метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017