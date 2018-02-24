Станцию «Деловой центр» метро Москвы закроют до запуска участка БКЛ

Станция Солнцевской линии Московского метрополитена «Деловой центр» будет временно закрыта с 24 февраля в связи с работами по присоединению строящегося участка Большой Кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Во время работ по интеграции БКЛ в действующую сеть метро — 24 и 25 февраля — поезда Солнцевской линии поедут от «Раменок» до «Парка Победы», после чего проследуют до станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии», — говорится в сообщении метрополитена.

Таким образом пассажиры метрополитена смогут проехать от станции «Раменки» до «Партизанской» без пересадок. При обратном движении поездов от станции «Партизанская» их конечная точка маршрута («Раменки» или «Пятницкое шоссе») будет указана на информационном табло головного вагона.

С 26 февраля поезда на Солнцевской линии будут курсировать по маршруту «Раменки»–«Парк Победы» и обратно.

Ранее портал iz.ru писал, что первый участок Большой кольцевой линии будет запущен в марте.