СБУ рассказала о попытке подрыва спецслужбами РФ крейсера «Украина»

Заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что российские спецслужбы пытались взорвать крейсер «Украина». Как говорится на сайте СБУ, по замыслу организаторов, взрыв крейсера должен был вызвать панику среди населения города Николаева.

Осуществить план по взрыву якобы должен был россиянин Давид Пономарев, ему помогали сообщники, отмечает «Газета.ру».

Взрыв должен был прогреметь в День Конституции Украины.

Крейсер «Украина» 33 года простаивает на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Ранее СБУ высмеяли в соцсетях за уголовное дело на кота — «агента ДНР».