Анекдотом назвал депутат заявленную Киевом ноту протеста

Глава комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал ноту, заявленную Киевом из-за выборов президента России в Крыму.

По словам Калашникова, нота подобного рода — анекдот на уровне глав МИДов.

«Такого рода ноты — это анекдоты», — приводит его слова «РИА Новости». «Только на уровне министров иностранных дел», — добавил он.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в Москву направлена нота протеста в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что республика готова к возможным провокациям, организованным Украиной.