Пожар возник в доме старой постройки в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в доме старой постройки. Сообщается, что возгорание возникло в одной из квартир дома старой постройки в Староконюшенном переулке. В доме три этажа, рассказали очевидцы.

РЕН ТВ добавляет, что площадь пожара составила 5 кв.м. Пожарные спасли из огня одного человека, он госпитализирован в больницу прибывшей скорой. Подробности и причины пожара устанавливаются.

Пожар произошел в складском помещении на севере Москвы ночью в субботу, горит здание во 2-м Хорошевском проезде.