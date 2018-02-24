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Пожар возник в доме старой постройки в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В центре Москвы произошел пожар в доме старой постройки. Сообщается, что возгорание возникло в одной из квартир дома старой постройки в Староконюшенном переулке. В доме три этажа, рассказали очевидцы.

РЕН ТВ добавляет, что площадь пожара составила 5 кв.м. Пожарные спасли из огня одного человека, он госпитализирован в больницу прибывшей скорой. Подробности и причины пожара устанавливаются.

Пожар произошел в складском помещении на севере Москвы ночью в субботу, горит здание во 2-м Хорошевском проезде.

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