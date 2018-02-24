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Шойгу наградил троих граждан Греции медалями ведомства

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил медалями троих граждан Греции. Медали «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества» были вручены им на торжественном приеме в честь Дня защитников Отечества в посольстве России в Афинах, отмечает «РИА Новости».

Награждены президент Общества греко-российской дружбы острова Кефалиния Димитрис Зафиратос, почетный консул России на Керкире и Ионических островах Никос Канулас, историк и писатель Костас Падувас.

Посол России в Греции Андрей Маслов поблагодарил греков за бережное отношение к памятникам общей истории.

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды юнармейцам, спасшим людей в чрезвычайных ситуациях. 

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