Шойгу наградил троих граждан Греции медалями ведомства

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил медалями троих граждан Греции. Медали «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества» были вручены им на торжественном приеме в честь Дня защитников Отечества в посольстве России в Афинах, отмечает «РИА Новости».

Награждены президент Общества греко-российской дружбы острова Кефалиния Димитрис Зафиратос, почетный консул России на Керкире и Ионических островах Никос Канулас, историк и писатель Костас Падувас.

Посол России в Греции Андрей Маслов поблагодарил греков за бережное отношение к памятникам общей истории.

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды юнармейцам, спасшим людей в чрезвычайных ситуациях.