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Силуанов назвал логичным повышение кредитного рейтинга РФ

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Министр финансов России Антон Силуанов назвал ожидаемым и логичным повышение кредитного рейтинга РФ международными рейтинговыми агентствами. По словам Силуанова, российская экономика «очень быстро адаптировалась к новым условиям и показывает положительные темпы роста».

Министр также указал, что Россия «давно заслуживала инвестиционного рейтинга» и назвал «достаточно оптимистичной» ситуацию с макроэкономическими показателями. Силуанов привел данные, в частности, что в России отмечается рекордно низкая инфляция и снижение бюджетного дефицита.

Рейтинговое агентство Fitch ранее подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингу «позитивный». Кроме того, международное рейтинговое агентство S&P повысило суверенный кредитный рейтинг России со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-».

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