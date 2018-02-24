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Трамп благодарен Секретной службе после инцидента у Белого дома

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Американский президент Дональд Трамп выразил благодарность сотрудникам Секретной службы после инцидента, произошедшего около Белого дома. Женщина, управляющая автомобилем, пыталась проехать на территорию Белого дома, ее задержали.

«Спасибо замечательным мужчинам и женщинам из Секретной службы за отличную работу!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Задержанная не имела умысла причинить кому-то вред, ранее сообщалось, что она страдает проблемами с психикой. Женщина, въехавшая в ограду Белого дома, и ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов США, ее действия опасности не несли.

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