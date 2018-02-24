Трамп благодарен Секретной службе после инцидента у Белого дома

Американский президент Дональд Трамп выразил благодарность сотрудникам Секретной службы после инцидента, произошедшего около Белого дома. Женщина, управляющая автомобилем, пыталась проехать на территорию Белого дома, ее задержали.

«Спасибо замечательным мужчинам и женщинам из Секретной службы за отличную работу!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Thank you to the great men and women of the United States @SecretService for a job well done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2018

Задержанная не имела умысла причинить кому-то вред, ранее сообщалось, что она страдает проблемами с психикой. Женщина, въехавшая в ограду Белого дома, и ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов США, ее действия опасности не несли.