Орешкин прокомментировал повышение рейтинга РФ от S&P
Повышение суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня является запоздалой реакцией на успехи экономической политики, проводимой в РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
По его словам, это поспособствует притоку инвестиций в российскую экономику.
«Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры», — сказал он.
Ранее международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг России со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-». Прогноз по рейтингу — «стабильный».