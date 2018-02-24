Орешкин прокомментировал повышение рейтинга РФ от S&P

Повышение суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня является запоздалой реакцией на успехи экономической политики, проводимой в РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, это поспособствует притоку инвестиций в российскую экономику.

«Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры», — сказал он.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг России со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-». Прогноз по рейтингу — «стабильный».