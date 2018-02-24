Телеведущий Норкин не комментирует драку с украинским политологом в эфире НТВ

Телеведущий НТВ Андрей Норкин отказался давать комментарии касательно драки с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Потасовка произошла во время эфира программы «Место встречи».

Норкин заявил, что «комментариев нет и не будет», сообщает «Пятый канал».

Конфликт между ведущим программы и приглашенным украинским экспертом произошел в четверг, 22 февраля.

Драке предшествовало заявление немецкого депутата Андреаса Маурера, заявившего, что в Донбассе украинская армия обстреливает мирное население и за время военных действий погибли сотни детей. Украинский эксперт Суворов очень бурно выражал негодование и потребовал доказательств, Норкин подошел к нему и взял за плечо, после этого началась драка.

На официальной странице программы телеканала НТВ в Facebook появилось видео, снятое после драки, сообщает телеканал «Звезда».

Российский сенатор Алексей Пушков после драки в эфире НТВ задался вопросом, стоит ли приглашать на дебаты «укро-радикалов». С ними выяснить истину не удастся, отметил он.