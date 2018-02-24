Въехавшая в ограду Белого дома женщина страдает психическим заболеванием

Женщина, которая попыталась въехать на личном автомобиле на территорию Белого дома, страдает психическим заболеванием. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в спецслужбах США.

Как писал портал iz.ru, автомобиль врезался в ограду, проникновения на территорию официальной резиденции президента США не произошло. После инцидента входы в здание были временно перекрыты.

По данным источников, эта женщина уже известна спецслужбам США. Они утверждают, что она не пыталась причинить вред кому-либо в Белом доме. Водительницу автомобиля задержали.