Трамп связал успешность Китая со слабым руководством властей США

Президент США Дональд Трамп объяснил успешное развитие китайской экономики слабым руководством предыдущих американских администраций. Об этом глава Соединенных Штатов сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьером Австралии Малколмом Тернбуллом в Белом доме.

«Китай — стойкий, он становится сильнее в значительной мере, учитывая огромные деньги, которые он заработал из-за слабого руководства США. Дело в том, что благодаря [прежнему] руководству США им всё сходило с рук», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Дональд Трамп отметил, что, несмотря на этот факт, Вашингтон может достичь «прекрасных торговых отношений» с Пекином, и выразил надежду, что это произойдет в будущем.

Ранее портал iz.ru писал, что президент США Дональд Трамп поблагодарил премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла за поддержку санкций против КНДР и давление на Пхеньян.