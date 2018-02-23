Трамп назвал самый сложный конфликт в мире

Конфликт между Палестиной и Израилем — самая запутанная из существующих международных проблем, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

«В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок», — приводит его слова «Интерфакс».

Хозяин Белого дома выразил надежду, что его советнику Джареду Кушнеру удастся продвинуться в поисках решения палестино-израильского конфликта.

При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему считает свое решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим абсолютно правильным. Как узнали СМИ, официальный перенос дипмиссии состоится в мае этого года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства.