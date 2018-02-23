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Трамп назвал цель присутствия сил США в Сирии

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы находятся в Сирии с единственной целью — «избавиться от ИГ» («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ).

«Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель», — цитирует Трампа «РИА Новости»

6 декабря 2017 года Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) благодаря действиям сирийской армии и ВКС РФ. В этот же день президент США Дональд Трамп также сообщил об освобождении Сирии и Ирака от террористов, но силами коалиции во главе с США.

8 февраля во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне Трамп снова заявил о победе над ИГ.

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