Движение транспорта ограничено в Ростовской области из-за снегопада

Власти Ростовской области ограничили движение пассажирского транспорта по всем федеральным и региональным трассам из-за сильных снегопадов. Об этом информирует отдел пропаганды управления ГИБДД областного главка МВД.

«На территории Ростовской области [введено ограничение движения для пассажирского транспорта] по всем трассам: и федеральным, и региональным», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Во время непогоды сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае выезда просят автомобилистов выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям.

Согласно прогнозу метеорологов, в ночь с 23 на 24 февраля в Ростовской области ожидаются сильный снег, метель и гололедица. На севере региона температуры понизятся до –23 градусов мороза.

Ранее iz.ru писал, что синоптики портала «Метеовести» пообещали москвичам «собачий холод» в выходные с 23 по 25 февраля.