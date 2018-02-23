В московском Доме Пашкова проходит бал

В честь Дня защитника Отечестве в московском Доме Пашкова проходит настоящий бал. Его участники — воспитанницы хореографических школ и кадеты. Бал устраивают третий год подряд — инициатором проекта стал благотворительный фонд народной артистки России балерины Илзе Лиепы. Главная цель проекта — поближе познакомить молодых людей с историей нашей страны, воспитать в них любовь к Родине. У каждого сезона есть свой герой, в этом году им стал последний российский император Николай II.

Юношам и девушкам расскажут интересные подробности из жизни монарха, кроме того, они на практике изучат бальный этикет, культуру церемонии и традиции. Танцевальная программа бала включает в себя полонез, вальс, польку и кадриль, котильон и мазурку.