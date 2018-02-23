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Метромост будут обслуживать за 15,3 млн рублей в Омске

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Метромост будут обслуживать за 15,3 млн рублей в Омске, информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Заказчиком работ выступило Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.

Исполнителя для проведения необходимых работ по обслуживанию метромоста ищет управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. Начальная сумма контракта составляется 15,3 млн рублей. Деньги будут направлены из бюджета Омской области, сообщает ИА «Город55».

Из документации следует, что исполнитель будет обязан производить очистку проезжей части моста, исправлять по мере образования дефекты моста с помощью грунта, следить за водоотводом, освещением, и другими элементами.

Контракт с подрядчиком будет действовать с момента подписания до 26 декабря 2018 года.

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