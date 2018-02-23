Гвоздь-памятник появился в Новосибирске

Необычный арт-объект в форме гвоздя установили возле станции метро Студенческая в Новосибирске. Памятник возвели по инициативе расположенного рядом торгового центра.

Вчера, 22 февраля, состоялось открытие необычного памятника в форме гвоздя на улице Геодезической недалеко от студгородка НГТУ. На арт-объекте разместили две надписи, одна из которых гласит «Будь сильным», а другая – «Забей на все», сообщает VN.ru.

Академгородок Новосибирска славится своими необычными памятниками. Одним из самых необычных экспонатов является «Лабораторная мышь, вяжущая ДНК», автором которого является Андрей Харкевич.

Также, в Новосибирске осталось очень много памятников советской эпохи, которые малоизвестны и необычны.