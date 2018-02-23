Салют в честь столетия Красной армии. Видео

Бойцы отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа проводят в Москве салют из 10 тыс. фейерверочных выстрелов в честь столетия со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

Военные применят около 70 видов фейерверков, которые обеспечат 500 цветов и оттенков.

В России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. Однако до 1946 года праздник назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года — Днем Советской армии и Военно-морского флота.

Салютные установки в Москве работают на 15 площадках. На шестнадцатой размещены пушки ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, которые дадут 30 залпов. Праздничные и памятные мероприятия, а также выступления реконструкторов 23 февраля проходят по всей стране.