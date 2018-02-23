Правительство Германии подтвердило обращение Меркель и Макрона к Путину

Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон действительно обратились с письмом к российскому президенту Владимиру Путину с целью поддержки РФ резолюции СБ ООН.

«На фоне отчаянного положения гражданского населения в части Восточной Гуты под Дамаском президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель сегодня обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину», – цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце. По данным журналистов, Макрон и Меркель также планируют провести телефонные разговоры с российским президентом во второй половине дня «в зависимости от результатов голосования».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 февраля сообщил, что Россия готова рассмотреть резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии, но при условии, что данный режим не будет распространен в отношении террористических группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусру» (обе запрещены в РФ).