Путин поздравил тренеров Загитовой и Медведевой с успехом на Олимпиаде‍

Президент России Владимир Путин поздравил тренеров российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, завоевавших золотую и серебряную медали на Олимпиаде-2018, с триумфальным выступлением. Подготовкой спортсменок занимались Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, сообщается на сайте Кремля.

«В ярком успехе российских фигуристок – ваш огромный вклад, повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, настроить воспитанниц на борьбу и победу», – говорится в телеграмме.

Также Путин поздравил и самих спортсменок. Алине Загитовой российский лидер пожелал вдохновения, удачи и новых значимых достижений, Евгении Медведевой – новых побед, благополучия и также удачи.

Победу российских фигуристок уже прокомментировали многие российские спортсмены. По словам известного фигуриста Алексея Ягудина, у Медведевой была травма, которая мучила ее с самого начала сезона.

«К сожалению, ей пришлось сняться с чемпионата России и финала Гран-при, но она восстановилась и с хорошим настроением, в хорошей физической форме выходила на эту Олимпиаду», – цитирует его слова «Газета.ру».

Ранее американская фигуристка Тара Липински сравнила Загитову с главой компании Space X Илоном Маском. По словам олимпийской чемпионки из США, Загитова, как и миллиардер, делает вещи, которые до нее никто никогда не делал.