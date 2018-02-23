Двое погибли в результате стрельбы около банка в центре Цюриха

Два человека погибли днем в пятницу, 23 февраля, в результате стрельбы в центре швейцарского Цюриха. Об этом сообщила местная полиция.

По данным ведомства, выстрелы раздались около 14:30 по местному времени. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного убитого и одного тяжелораненого, который вскоре скончался.

Место инцидента сейчас оцеплено полицейскими, угрозы для общественности нет, пишет ТАСС. Обстоятельства ЧП уточняются.

В ночь на пятницу, 23 февраля, двое сторонников ультраправых в Токио устроили стрельбу у входа в главный офис Лиги корейских граждан, поддерживающих КНДР. Мужчины произвели несколько выстрелов в ворота для въезда на территорию здания. В результате ЧП никто не пострадал.