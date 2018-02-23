Путин вручил Золотую Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии летчика

Владимир Путин в Кремле вручил Государственные награды. Поблагодарил всех, кто участвовал в операции в Сирии и проявил героизм. Штурмовик Су-25 был сбит боевиками над зоной деэскалации «Идлиб» 3 февраля. Президент вручил Звезду Героя России родителям и вдове Романа Филипова. Путин также наградил орденом Ушакова крейсер «Адмирал Флота СССР Кузнецов». Орденом Нахимова – гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Орденом Суворова — Краснознаменный южный военный округ.