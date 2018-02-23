Укравшего в аэропорту €500 тыс. бродягу задержали под Парижем

Французские полицейские задержали бездомного, который вынес из офиса инкассаторской компании мешок с €500 тыс.

Кража произошла 8 декабре прошлого года в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. С этого момента полиция разыскивала подозреваемого.

Мужчину обнаружили на этой неделе во время обычной проверки документов. Выяснилось, что он находится в приюте в парижском пригороде Ла-Курнёв, сообщает The Local.

Задержанный сознался в преступлении, однако сообщил, что денег при нем уже нет. По его словам, часть средств он потратил, а часть раздал друзьям. Мужчина добавил, что оставшиеся деньги у него похитили.