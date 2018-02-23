Автомобили для медпомощи на 17 млн рублей закупили в Алтайском крае

Автомобили для оказания неотложной помощи закупили на 17 млн рублей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения края.

В среду, 21 февраля, губернатор Алтайского края Александр Карлин торжественно вручил ключи от новых автомобилей главам медицинских учреждений. На покупку новых автомобилей из бюджета края было выделено 17 млн рублей, сообщает altapress.ru.

В общей сложности было закуплено 25 автомобилей «Нива», из них пять машин получили учреждения краевой столицы, а остальные были отравлены в учреждения других городов края.

Из общего количества 21 транспортное средство было прикреплены к учреждениям детских поликлиник и Центральных районных больниц.