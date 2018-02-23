Праздничные мероприятия отменили в Ульяновске из-за погоды

Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества, отменили в Ульяновске из-за погоды. Информацию об этом разместила в твиттере Дирекция парков.

Сегодня, 23 февраля, отменены все праздничные мероприятия на площади Ленина и в парках Ульяновска. Такую меру решили принять в связи с аномальными морозами, которые действуют на территории города, сообщает 1ul.ru.

Запланированные мероприятия были отменены в связи с установившимися аномальными холодами в городе. С 23 по 28 февраля прогнозировалось резкое понижение температуры воздуха ниже климатической нормы на девять градусов и более.