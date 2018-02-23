Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентина Фалина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского государственного деятеля и дипломата Валентина Фалина.

«Валентин Михайлович был необычайно талантливым, разносторонне одаренным человеком — выдающимся государственным и общественным деятелем, блестящим дипломатом», — говорится в сообщении Путина.

Знаменитый российский дипломат и журналист, председателя Агентства печати «Новости» Валентин Фалин 22 февраля скончался в возрасте 91 года.

Фалин в 1971–1982 годах был послом СССР в ФРГ, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, а с 1986-го по 1988-й был председателем правления АПН. Он также работал в газете «Известия», в 1986-1988 годах.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Фалина умным и опытным политиком. Парламентарий напомнил, что именно Валентин Фалин предупреждал президента СССР Горбачева о последствиях согласия на воссоединение Германии без условий.