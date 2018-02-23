Историческая реконструкция к 100-летию РККА состоялась в Пскове

Масштабная историческая реконструкция, приуроченная к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии состоялась в микрорайоне Кресты Пскова.

Историческая реконструкция состоялась сегодня, 23 февраля, в микрорайоне Кресты. Участники попытались воссоздать события 100-летней давности, как раз тогда, под Псковом и Нарвой, было отброшено наступление немецких войск на Петроград, сообщает Псковское агентство информации.

Организовали мероприятие участники военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг». В реконструкции боев Красной армии против войск кайзеровской Германии участвовали военнослужащие из Псковского гарнизона.

Костюмы и необходимый инвентарь для правдоподобности были предоставлены Ленфильмом. Реконструкция продлилась порядка 30 минут, посмотреть ее пришли несколько сотен человек.