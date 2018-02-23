Штемпель 100-летия Красной армии появился на Главпочтамте Уфы

Уникальный штемпель 100-летия Красной армии выпущен для Главпочтамта в Уфе, Республика Башкортостан, по заказу управления Федеральной почтовой службы России, сообщает пресс-служба УФПС по республике.

Федеральная почтовая служба заказала изготовить специальный почтовый штемпель, посвященный 100-летию со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Штемпель размещен на Главпочтамте Уфы, сообщает ИА «Башинформ».

Выпуск штемпеля приурочили к 23 февраля. Член правления общества филателистов Алексей Сухарев рассказал, что такой штемпель был изготовлен только для Главпочтамта Уфы. Он является официальным государственным знаком почтовой оплаты.