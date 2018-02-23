Актеры будут обучать студентов мединститута в Красноярске

Специально обученных актеров планируется задействовать для обучения студентов государственного медицинского института в Красноярске.

С 26 февраля 2018 года планируется начать обучение студентов-медиков с помощью актеров. Специально обученные люди будут играть пациентов медучреждения, а студент должен будет определить, чем болен «пациент» и назначать им правильное лечение, сообщает Сибирское агентство новостей.

Актеры будут вживаться в роль простых пациентов и воспроизводить разнообразные типы личностей, с которыми может столкнуться в работе врач. Так, студентам предстоит встретиться с эмоционально неустойчивыми личностями, с противоречивыми чертами характера и другими.

Подобные занятия будут проводиться в государственном медицинском институте в рамках новой педагогической технологии.