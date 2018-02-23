Прямой эфир

Актеры будут обучать студентов мединститута в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специально обученных актеров планируется задействовать для обучения студентов государственного медицинского института в Красноярске.

С 26 февраля 2018 года планируется начать обучение студентов-медиков с помощью актеров. Специально обученные люди будут играть пациентов медучреждения, а студент должен будет определить, чем болен «пациент» и назначать им правильное лечение, сообщает Сибирское агентство новостей.

Актеры будут вживаться в роль простых пациентов и воспроизводить разнообразные типы личностей, с которыми может столкнуться в работе врач. Так, студентам предстоит встретиться с эмоционально неустойчивыми личностями, с противоречивыми чертами характера и другими.

Подобные занятия будут проводиться в государственном медицинском институте в рамках новой педагогической технологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область закупит медицинское оборудование на 80 млн рублей
Отделение паллиативной помощи появилось в Новосибирской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017