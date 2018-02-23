Мун Чжэ Ин и Иванка Трамп при встрече указали на разные пути решения проблемы КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился в Сеуле с дочерью и советником президента США Дональда Трампа Иванкой, возглавляющую американскую делегацию на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Разговор состоялся в пятницу, 23 февраля.

Отмечается, что у сторон были разные подходы к разрешению ситуации на Корейском полуострове. Так США придерживается политики давления на Пхеньян, а в Сеуле считают, что между Югом и Севером проходит активный диалог на фоне участия Севера в Олимпиаде.

«Это в значительной степени способствует снижению напряженности на Корейском полуострове и улучшению отношений», – цитирует ТАСС Мун Чжэ Ина.

13 января сообщалось, что власти Южной Кореи в первые дни Олимпиады в Пхенчхане пытались организовать встречу прибывших на открытие Игр вице-президента США Майкла Пенса и сестры лидера КНДР Ким Чен Ына — кандидата в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, которая возглавила северокорейскую делегацию.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе отдельных контактов с Пенсом и Ким Ё Чен лично просил их пойти на встречу. Однако беседа не состоялась из-за нежелания обеих сторон.