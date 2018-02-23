Писатель Стивен Фрай болен раком простаты и в январе перенес операцию

Британский писатель и актер Стивен Фрай болен раком простаты и в начале января был прооперирован. Об этом он заявил сам в пятницу, 23 февраля.

Он добавил, что об этом знали лишь несколько человек близких друзей, но из-за появившихся слухов он вынужден рассказать об этом.

«Заболевание прогрессировало, они (врачи) удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов», – цитирует Фрая «РИА Новости».

20 февраля американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Сильвестр Сталлоне бодро прокомментировал слухи о своей смерти от рака простаты на 72-м году жизни.

Кроме того, актер разместил видео, где играет с дочерями, сопроводив его комментарием «Как здорово восстать из мертвых!».