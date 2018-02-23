Автомобиль сбил двух человек на юго-востоке Москвы

Автомобиль Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов в Москве. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

ДТП произошло днем 23 февраля на Белореченской улице.

«В районе 12:00 автомобиль Mitsubishi наехал на двух пешеходов на улице Белореченская», –– сказали в ведомстве.

Ранее портал iz.ru сообщил, что скоростной поезд «Сапсан сбил женщину в Тверской области. Женщина 1971 года рождения скончалась на месте.