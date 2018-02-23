Украинский политолог прокомментировал драку с ведущим в прямом эфире

Украинский политолог Дмитрий Суворов, подравшийся 22 февраля с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в прямом эфире программы «Место встречи», прокомментировал произошедшее на своей странице в Facebook.

«Я даже дракой это назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось», – написал он в соцсети.

По словам политолога, его буквально «взорвали эмоции», когда немецкий депутат Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны украинских военных.

«Эту ложь я выдержать не смог», – отметил эксперт.

Также он извинился перед девушкой, которая упала во время драки. При этом извиняться перед ведущим программы Суворов отказался.

Ранее сообщалось, что конфликт вызвали слова Маурера, который заявил, что в Донбассе украинская армия обстреливает мирное население. Украинский эксперт очень бурно выражал негодование, Норкин подошел к нему и попытался взять за плечо, после чего началась потасовка.