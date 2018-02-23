Глава МЧС подарил часы ветерану пожарной охраны Москвы в честь 100-летнего юбилея

Глава МЧС России Владимир Пучков поздравил со 100-летним юбилеем ветерана пожарной охраны Москвы Федора Чухломина.

Чествование ветерана состоялось в пятницу, 23 февраля. Министр вручил юбиляру нагрудный знак МЧС России «Ветеран МЧС России», наручные часы и проигрыватель для виниловых пластинок и компакт-дисков.

«Поздравляю вас с таким большим юбилеем! Желаю вам здоровья и долголетия. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей страны», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Юбиляр, участник двух войн: Великой Отечественной и Советско-Японской, прошел путь от пожарного до начальника военизированной пожарной части.

1 февраля стало известно, что столетний профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Михаил Безбородько стал самым взрослым участником Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества».

За 25 лет в созданной им профессиональной школе подготовки молодых педагогов Безбородько «вырастил» 39 кандидатов наук и четырех докторов наук, включая зарубежных