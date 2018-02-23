Делегация РФ уведомила МОК о положительной допинг-пробе одного из спортсменов

Делегация олимпийских атлетов из России проинформировала Международный олимпийский комитет (МОК) о положительной допинг-пробе, взятой у одного из российских спортсменов на Играх в Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В пятницу, 23 февраля, стало известно, что допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Спортсменка заняла 12-е место в соревнованиях двоек вместе с Анастасией Кочержовой.

Напомним, ранее допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. В результате он и Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых медалей Игр. Сам атлет заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества и всегда вел честную борьбу.