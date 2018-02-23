Кадетский бал проведут в Москве в День защитника Отечества

В День защитника Отечества в третий раз состоится Московский кадетский бал. Мероприятие пройдет в Доме Пашкова.

«Первый московский кадетский бал» - историко-образовательный проект, учрежденный благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства народной артистки РФ Илзе Лиепа. Цель мероприятия - воспитание патриотизма подрастающего поколения.

Героем этого сезона был выбран последний российский император Николай II.

«Наш долг сегодня - восстановить историческую справедливость, помнить и говорить правду о несправедливо оболганном и подвергшемся беспощадной критике после переворота 1917 года императоре Николае II и его правлении», - цитирует агентство ТАСС организаторов мероприятия.

Участники бала - кадеты и воспитанницы хореографических школ Илзе Лиепа. Им приписан дресскод: дамам - вечерние платья, кавалерам - парадная военная форма с орденскими колодками, смокинг, темный костюм. Всем участникам обязательно иметь перчатки. Программа включает полонез, вальс, польку и кадриль, котильон и мазурку.

Ранее в День защитника Отечества министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды юнармейцам, спасшим людей в чрезвычайных ситуациях. Церемония награждения прошла на Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия».