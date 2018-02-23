Прямой эфир

Шойгу вручил награды юнармейцам за спасение людей

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу в День защитника Отечества вручил награды юнармейцам, спасшим людей в чрезвычайных ситуациях. Церемония награждения прошла на Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия».

Министр вручил знаки доблести юнармейцам за отвагу, проявленную при спасении людей на пожаре и за отвагу при спасении утопающих.

Первую награду получили ростовчане Александра Трутнева и Давид Ананян, вторую –– Родион Терехов из Иркутской области.

«Я вас поздравляю, это ваша первая награда, но, абсолютно уверен, не последняя», –– сказал министр, отметив, что юнармейцы стали примером для многих, кто вступил в движение.

«Сегодня нас почти 200 тыс., и с каждым днем становится все больше», –– заключил глава Минобороны.

Министр обратил внимание на то, что в форуме участвуют ребята из всех субъектов России.

«И это, безусловно, огромная заслуга всех, кто занимается юнармейским движением, любит родину и так или иначе посвятил себя служению отечеству», –– цитирует ТАСС Шойгу.

Также глава Минобороны выразил благодарность родителям и наставникам юнармейцев, которые воспитали их достойными гражданами.

Ранее 23 февраля сообщалось, что Минобороны планирует развивать систему подготовки девочек в довузовских военных учебных заведениях. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путина ждут на слете «Юнармии»
В День защитника Отечества Верховный главнокомандующий планирует посетить военно-образовательный парк «Патриот»
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017