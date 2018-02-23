Шойгу вручил награды юнармейцам за спасение людей

Министр обороны России Сергей Шойгу в День защитника Отечества вручил награды юнармейцам, спасшим людей в чрезвычайных ситуациях. Церемония награждения прошла на Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия».

Министр вручил знаки доблести юнармейцам за отвагу, проявленную при спасении людей на пожаре и за отвагу при спасении утопающих.

Первую награду получили ростовчане Александра Трутнева и Давид Ананян, вторую –– Родион Терехов из Иркутской области.

«Я вас поздравляю, это ваша первая награда, но, абсолютно уверен, не последняя», –– сказал министр, отметив, что юнармейцы стали примером для многих, кто вступил в движение.

«Сегодня нас почти 200 тыс., и с каждым днем становится все больше», –– заключил глава Минобороны.

Министр обратил внимание на то, что в форуме участвуют ребята из всех субъектов России.

«И это, безусловно, огромная заслуга всех, кто занимается юнармейским движением, любит родину и так или иначе посвятил себя служению отечеству», –– цитирует ТАСС Шойгу.

Также глава Минобороны выразил благодарность родителям и наставникам юнармейцев, которые воспитали их достойными гражданами.

Ранее 23 февраля сообщалось, что Минобороны планирует развивать систему подготовки девочек в довузовских военных учебных заведениях.