Прямой эфир

Спецслужбы Украины настаивают на санкциях в отношении Россотрудничества

0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины имеет претензии к представительству Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) в стране. Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко в пятницу, 23 февраля.

При этом, по его словам, окончательное решение о судьбе филиала Россотрудничества на Украине пока не принято. Это прерогатива Совета национальной безопасности и обороны страны.

«Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список», – цитирует Кононенко «Интерфакс».

9 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 2014 по 2017 год она запретила въезд в страну 303 гражданам иностранных государств — в большинстве своем россиянам. Решение в каждом случае принималось индивидуально на основе информации о фактах «совершения общественно опасного деяния». Одним из таких деяний на Украине считается посещение Крыма без согласования с властями Киева, который отказывается признавать его частью России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ опровергает сообщения о задержании Саакашвили
Задержанный в Крыму гражданин Украины признался в шпионаже в пользу СБУ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017