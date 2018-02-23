Спецслужбы Украины настаивают на санкциях в отношении Россотрудничества

Служба безопасности Украины имеет претензии к представительству Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) в стране. Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко в пятницу, 23 февраля.

При этом, по его словам, окончательное решение о судьбе филиала Россотрудничества на Украине пока не принято. Это прерогатива Совета национальной безопасности и обороны страны.

«Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список», – цитирует Кононенко «Интерфакс».

9 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 2014 по 2017 год она запретила въезд в страну 303 гражданам иностранных государств — в большинстве своем россиянам. Решение в каждом случае принималось индивидуально на основе информации о фактах «совершения общественно опасного деяния». Одним из таких деяний на Украине считается посещение Крыма без согласования с властями Киева, который отказывается признавать его частью России.